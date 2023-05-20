«Спасибо за эту Победу»: Поддубный поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер» за полное освобождение Бахмута

Низкий поклон бойцам ЧВК «Вагнер» за полное освобождение населенного пункта Бахмут (бывший Артемовск). Так отреагировал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, комментируя взятие города.

Основатель «оркестра» Евгений Пригожин только что заявил о полном переходе Бахмута под контроль «музыкантов». По его словам, в скором времени «вагнеровцы» передадут эти позиции под контроль ВС РФ.

Евгений Поддубный поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер», что битва за бывший Артемовск завершилась нашей Победой.

«Низкий поклон всем парням из "Вагнеров". Спасибо за эту Победу. Царство небесное Героям», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Напомним, что битва за Бахмут началась 8 октября2022 года. Штурмом занимались только бойцы ЧВК «Вагнер». За это время «музыкантам» удалось перемолоть самые боеспособные подразделения ВСУ в «Бахмутской мясорубке».