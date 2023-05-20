Ставропольская психбольница предложила всем желающим примерить смирительные рубашки

Ставропольская краевая психиатрическая больница №1 присоединилась к акции «Ночь музеев». Посетителям предложили посетить фотовыставку, рассказывающую о жизни пациентов, мастер-классы по психотерапии и фотозону, где можно запечатлеть себя в смирительной рубашке и с санитарами, сообщает ТАСС.

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В анонсе на сайте действующего лечебного учреждения говорится, что на мастер-классе по «Йоге голоса» все желающие смогут узнать о возможностях «звукотерапии в первичной психопрофилактике и освоить упражнения для эмоциональной саморегуляции». Также посетителям предлагаются мастер-классы по музыкотерапии и театральному искусству, чтобы «гармонизировать душевные переживания».

«В фотозоне "Мифы о смирительной рубашке" можно будет примерить рубашку и сделать фото с "санитарами", в роли которых выступят врачи-психиатры. А на отдельной площадке все желающие смогут задать вопросы врачам-психиатрам», — сообщили организаторы.

По данным ТАСС, фотовыставка «Душевные истории», на которой были представлены снимки ставропольских фотографов, иллюстрирующие жизнь пациентов больницы, а также экскурсия по музею «История ставропольской психиатрии» вызвали у горожан большой интерес.

