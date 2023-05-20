«Трек себя исчерпал»: Лавров завил о новой стадии противоборства РФ и Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «западный трек в том виде, в котором он развивался во внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал», и Россия вступила «в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса». Выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, он подчеркнул, что экспертное сообщество западных стран уже открыто ведет обсуждение полученного заказа на выработку сценариев по расчленению РФ.

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«Задача поставлена громогласно и открыто — победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента, собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять… Экспертное сообщество западных стран уже открыто ведет обсуждение полученного заказа на выработку сценариев по расчленению России, и не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава российского МИД также обратил внимание на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «большой семерки». Они, по его мнению, нацелены на двойное сдерживание России и Китая.

«Эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону наступила. Она может быть длительной, исторической эпохой, и в этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников», — отметил Лавров.

Дедолларизация в мире, по его словам, уже началась «как на практике, так и в концептуальных выступлениях», и позицию России в этом вопросе разделяют многие страны.

«В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности нового банка развития от злоупотребления сохраняющейся, пока еще, роли доллара и многие другие инициативы в этом направлении выдвигаются», — добавил Лавров.