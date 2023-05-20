«У нас есть своя семерка»: Кадыров ответил на санкции G7

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на встрече глав семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа был принят «полнообъемный пакет санкций» против враждебных стран G7, их лидеров, партнеров и сообщников. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал объявление «о каких-то новых санкциях» на встрече G7.

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«Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях... У нас есть своя "семерка" — Северо-Кавказская. Накануне на встрече глав семи субъектов принят полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7, их лидеров, партнеров и сообщников», — написал Кадыров.

Ограничения, по его словам, не коснулись только президента Украины Владимира Зеленского, так как он и есть «санкционный инструмент наказания», который передается странам G7 «в качестве меры экономического обременения».

В состав Северо-Кавказского федерального округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Чечня и Ставропольский край.

Накануне лидеры стран G7 заявили, что намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. «Большая семерка» объединяет Францию, США, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду.

