«Все возродим»: в Мариуполе отмечают годовщину освобождения

Жители Мариуполя встречают годовщину освобождения от украинских нацистов с гордостью и верой в лучшее будущее, написал мэр города Олег Моргун в своем Telegram-канале. Ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината «Азовсталь», за несколько дней сложили оружие около 2,5 тыс. нацистов, напомнил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Как и в 1943 году Россия вновь вернула на улицы города мир и порядок, подарила горожанам уверенность в том, что под ее защитой они больше никогда не ощутят ужасы нацистского террора. Сегодня мариупольцы встречают годовщину своего освобождения с честью и гордостью, надеждой и верой в лучшее будущее для нынешних и будущих поколений горожан. В городе, где снова не страшно говорить на родном языке, знать свою историю и гордиться подвигами героических предков», — сообщил Моргун.

Денис Пушилин в своем Telegram-канале отметил, что киевский режим сейчас «захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город и в него возвращается мирная жизнь».

«Вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя… Противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться — все возродим», — подчеркнул врио главы ДНР.

