Акции недели: «Ростелеком» интригует публику

Несмотря подействовавшие на рынок заявления об очередных антироссийских санкциях снижение в конце недели, по ее итогам Индекс МосБиржи прибавил 2,38%. Лишь шесть бумаг из сорока, входящих в его состав, остались в минусе и это было полностью компенсировано пятью, показавшими двузначную доходность. Лидером среди них стали обыкновенные акции «Ростелекома», прибавившие 11,71%.

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Они входят в число тех интригующих инвесторов загадками бумаг, каких на российском рынке стало немало после того, как компаниям разрешили не раскрывать отчетность. С одной стороны, есть все признаки того, что у эмитента дела идут неплохо, но с другой – неясно, как именно.

При этом приближается собрание акционеров, а компания до сих пор довольно исправно платила дивиденды. Ее дивидендная политика предполагает выплату не менее 5 рублей на акцию, которая стоила вчера на закрытие торгов 71,76 руб. При этом «Ростелеком» планировал ежегодно наращивать выплаты как минимум на 5% и платить не менее 50% от чистой прибыли.

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В прошлом году он отклонился от этих обещаний, заплатив 4,56 руб. Но с поправкой на ситуацию – многие компании, как известно, вовсе отказались от выплат – так что и это было неплохо. Теперь же на рынке ожидают, что «Ростелеком» компенсирует это отклонение.

И это небеспочвенно. Еще в прошлом году менеджмент компании первоначально намеревался рекомендовать собранию выплатить по 6 руб. – ее прибыль тогда выросла на 26%.

А два месяца назад президент компании Михаил Осеевский заявил, что «Ростелеком» приступил к разработке новой стратегии. И причина не только в изменившейся ситуации в стране, но и в вероятном достижении целей прежней стратегии ранее предусмотренных сроков. Между тем, она предусматривала удвоение прибыли за 2021-25 годы.

Это свидетельствует не только о том, что в прошлом году дела компании шли неплохо, но и о том, что она видит светлые перспективы. Так что, несмотря на отсутствие отчетности, ожидание растущих дивидендов нельзя назвать совсем уж неоправданным. Вопрос только: каких именно?

УК «Доходъ» прогнозирует 6 руб. Это, исходя из текущих котировок, дает дивидендной доходности 8,77%, но еще в начале недели соответствовало 9,3%.

Но столько компания едва не выплатила в прошлом году, так что некоторые участники рынка считают эту оценку слишком консервативной. Но насколько? Никто ничего точно не знает, хотя и мало кто сомневается, что выплата окажется не меньше 5 руб., а это соответствует доходности около 7%.

По текущим рыночным доходностям цифра не фантастическая, но и не такая уж маленькая. К тому же у компании – а значит и у дивидендов – есть серьезные перспективы долгосрочного роста.

«Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках ШПД и цифрового телевидения, входит в число крупнейших игроков рынков информационной безопасности и облачных услуг, - писал аналитик ‘Финам’ Леонид Делицин. – Драйвером долгосрочного роста является курс государства на построение суверенной цифровой экономики. Компания имеет возможность выплатить дивиденды по итогам 2022 года».

