Американские геологи предупредили, что Нью-Йорк уже «тонет» под тяжестью зданий

Нью-Йорк проседает под тяжестью зданий с рекордной скоростью — почти 2 мм в год, сообщили специалисты из Геологической службы США. Общий вес более миллиона сооружений составляет почти 770 млн тонн, и это в конечном итоге может привести к тому, что город уйдет под воду, пишет New York Post.

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«Авторы нового геологического исследования предупреждают, что вес небоскребов Нью-Йорка заставляет "Большое яблоко" все ниже погружаться в воды его окружающие. Общий вес более миллиона зданий составляет почти 770 млн тонн. Город опускается со скоростью от 1 до 2 миллиметров в год, при этом некоторые районы оседают гораздо быстрее», — говорится в публикации.

По словам ведущего автора исследования, специалиста Геологической службы США Тома Парсонса, такое проседание делает Нью-Йорк чрезвычайно уязвимым перед стихийными бедствиями. В частности, сильно увеличиваются риски наводнений. Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем вдоль атлантического побережья Северной Америки, считают геологи. Они приводят примеры недавних катаклизмов, когда в 2012 году из-за урагана «Сэнди» морская вода хлынула в город, а проливные дожди, вызванные ураганом «Ида» в 2021-ом затопили дренажные системы заасфальтированного мегаполиса. При этом они подчеркивают, что сейчас угроза сильных штормов заметно выше, чем несколько лет назад из-за парниковых газов, которые «снижают естественный барьер для сдвига ветра вдоль восточного побережья США».

«Многократное воздействие соленой воды на фундаменты зданий может приводить к коррозии арматурной стали и химическому ослаблению бетона, что повлечет за собой ослабление конструкции», — предупредил Парсонс.

В исследовании также указано, что Нью-Йорк занимает третье место в мире по количеству объектов, которые в будущем могут быть подвержены затоплению.