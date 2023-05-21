Финские «курсы счастья» вызвали ажиотажный спрос по всему миру

После того, как Финляндия шестой год подряд была признана самой счастливой страной в мире, местная компания Visit Finland решила сделать на этом бизнес, преподавая людям «навыки счастья». И похоже, ей это удалось, заявку на «курсы счастья» подали уже более 150 тыс. человек, сообщает издание Yle.

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«Курсы счастья» рассчитаны на четыре дня, они проводятся в коммуне Рантасалми с населением около 3 тыс. человек. В группу набирают только по 14 человек. После того, как американская фотомодель Кортни Кардашьян поделилась этой информацией со своими многочисленными подписчиками, количество заявок из разных стран мира резко подскочило. Рекламную кампанию пришлось свернуть, так как конкурс на участие в программе «Обрети своего внутреннего финна — научись быть счастливым» составил более тысячи человек на место.

«Счастье может заключаться в самых обычных вещах. Мы будем гулять на природе, рыбачить, сходим в сауну, познакомимся с финской кухней — попробуем все то, что мы, финны, делаем на отдыхе», — рассказал директор по маркетингу Visit Finland Хели Хименес.

Он признал, что в основе финского счастья лежат удовлетворенность жизнью, ощущение безопасности, спокойствие и близость к природе.

Хименес считает, что вопрос обретения счастья стал особенно актуален во время пандемии коронавируса, которая «подействовала на людей очень угнетающе». Кроме того, по его мнению, изменилось поведение туристов — они хотят вернуться к традиционным ценностям и простому отдыху, не обязательно на традиционные туристические направления.

В ежегодном мировом рейтинге уровня счастья эксперты оценивают шесть факторов: социальную поддержку, доход, здоровье, свободу, щедрость и низкий уровень коррупции.

