Ирак задал новый тренд в дедолларизации

Иракское правительство с 14 мая полностью запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Более того, теперь всем, кто совершает транзакции с использованием любых валют, кроме иракского динара, сначала грозит штраф, а в случае повтора – тюремное заключение, сообщает турецкое издание Haber7.

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«Динар является национальной валютой Ирака. Ваша приверженность торговле в динарах вместо иностранной валюты укрепляет суверенитет и экономику страны. Любой, кто попытается подорвать иракский динар и его экономику, будет привлечен к ответственности», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирака.

Управление по борьбе с преступностью МВД Ирака требует от участников внешнеторговой деятельности подписывать письменное обязательство перед правительством с обещанием совершать сделки только с использованием национальной валюты. Нарушившие эти обязательства будут оштрафованы на 1 млн иракских динаров ($766), при повторном факте их могут приговорить к тюремному заключению, в третий раз срок лишения свободы будет удвоен, а лицензия на ведение бизнеса — отозвана.

