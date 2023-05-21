«Наступила ваша очередь»: несколько тысяч школьников приняли в пионеры на Красной площади

КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры, в которой приняли участие несколько тысяч школьников из Москвы, Подмосковья и регионов Центрального Федерального округа. Пионерские галстуки повязали глава коммунистов Геннадий Зюганов, а также депутаты фракции КПРФ в Госдуме и Мосгордуме, сообщает ТАСС.

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«Сегодня главная площадь страны — Красная площадь — принимает пионеров, новый, прекрасный отряд тех, кто готов принять свою первую клятву на верность нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов. Хочу напомнить, что пионеры с первых дней учились любить и защищать свою родину, более 200 млн человек воспитывались в пионерских и комсомольских отрядах. Сегодня наступила и ваша очередь послужить своей отчизне», — заявил в торжественной речи Зюганов.

В Telegram-канале председателя КПРФ указано, что «именно этому поколению, как и первым пионерам, предстоит бороться и побеждать, восстанавливать и заново отстраивать нашу Россию».

День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина отмечается в России 19 мая.

