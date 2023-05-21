Названа соцсеть, в которой россияне задерживаются дольше всего

Социальная сеть «Одноклассники» заняла первое место среди исследуемых ресурсов по длительности средней сессии в мобильном интернете у россиян. Среднее время пребывания там составляет 182 секунды, что на 13 секунд больше, чем на YouTube, и вдвое больше, чем у ВКонтакте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Билайн.аналитики».

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«Что касается времени, которое абоненты "Билайна" проводят в социальных сетях, то средняя сессия в марте-апреле 2023 года в "ОК" составила 182 секунды, в Telegram — 74 секунды, в TikTok — 38 секунд, во ВКонтакте — 72 секунды, в YouTube — 169 секунд», — говорится в исследовании аналитиков.

Специалисты также отметили, что среднее время сессии в мобильном интернете за полгода выросло почти на треть — в марте-апреле оно составило 36 секунд. При этом самое продолжительное среднее время одной сессии зафиксировано в Магадане, Владивостоке и Хабаровске. Полгода назад по этому показателю лидировали жители Самары, Улан-Удэ и Великого Новгорода.

