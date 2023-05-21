Путин поздравил военных с освобождением Артемовска

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил РФ с освобождением Артемовска, сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее Минобороны объявило о завершении операции по освобождению города.

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«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — сообщили в Кремле.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска».

Артемовск (украинское название Бахмут) являлся важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины. Битва за город была одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года.

