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Рогозин объяснил, как понять, что началось контрнаступление ВСУ

21 мая 2023, 17:52

Экс-глава Роскосмоса заявил, что наступление Украины начнется точно не тогда, когда об этом напишут «военкоры»

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Понять, что началось наступление Вооруженных сил Украины, из сообщений «военкоров» точно не получится, написал в своем Telegram-канале руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Экс-глава Роскосмоса, который сейчас находится в зоне спецоперации, считает, что главным свидетельством станет как раз молчание тех, кто на передовой. 

«Вы узнаете о том, что оно началось по полной тишине в телеграм-каналах тех, кто реально находится на фронте», — сообщил Рогозин.

Руководитель группы «Царские волки» прибыл в Донбасс в октябре 2022 года, заявив, что будет находиться в зоне спецоперации до того момента, когда «победа России станет необратимой». В конце декабря Рогозин получил контузию и осколочное ранение при обстреле Донецка, но после лечения вновь вернулся на передовую.