Россиянам предложили туры на промышленные объекты страны

Сервис бронирования отелей МТС Travel подобрал 20 мест в разных регионах России для индустриального туризма. Так, с экскурсией можно побывать на Магнитогорском металлургическом комбинате, на АЭС в Курчатове, Саяно-Шушенской ГЭС и на Соловьевском золотодобывающем прииске, сообщает агентство «Прайм».

Статья по теме: Владимир Путин поручил поддержать отечественную туристическую отрасль деньгами уходящих иностранцев

«Курская атомная станция — одна из самых мощных АЭС в России. Она обеспечивает 96% всей электроэнергии Центрального региона России. На станции проводят экскурсии по записи — нужно заполнить заявку на сайте "Росэнергоатома" минимум за пять дней до визита и взять с собой паспорт. На станции можно посетить учебно-тренировочный центр, увидеть лаборатории и музейные экспозиции, сделать селфи на фоне АЭС со смотровой площадки», — рассказали в сервисе.

На экскурсии по самому крупному на планете железорудному бассейну, Курской магнитной аномалии, туристы узнают, почему компас здесь показывает любое направление, кроме правильного, а также услышат историю освоения месторождения. Для индустриальных путешественников открыты и гидроэлектростанции, в том числе Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии.

С экскурсией, по данным МТС Travel, можно посетить Первоуральский новотрубный завод, увидеть своими глазами электросталеплавильный цех, центр по производству труб и трубопрокатный цех. Открыты для туристов также Магнитогорский металлургический комбинат, янтарный комбинат в Калининградской области и судостроительный завод в Санкт-Петербурге. Доступны экскурсии на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах, в столичный аэропорт Домодедово, в подмосковный Звездный городок, в музей-фабрику ярославской мануфактуры. В сервисе рекомендуют также посетить Соловьевский прииск в Амурской области.

«На производственно-технической экскурсии "Золото — не просто металл" рассказывают о золотодобывающей отрасли, первопроходцах и первопоселенцах региона, дают подержать золотую россыпь. Нужно учитывать, что продолжительность мероприятия 6-7 часов. Экскурсии рассчитаны и на индивидуальных туристов, и на группы», — говорится в аннотации.

