«Семерка необратимо деградировала»: в МИД РФ подвели итоги саммита G7

В японской Хиросиме завершился саммит «большой семерки», основным итогом которого стал «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского и антикитайского характера», завил в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что G7 «необратимо деградировала», так как в очередной раз результатом встречи стали «политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях».

Статья по теме: «У нас есть своя семерка»: Кадыров ответил на санкции G7

«Группа семи" некогда представляла собой объединение, члены которого координируют позиции по различным вопросам мировой повестки дня. Но теперь она необратимо деградировала. Превратилась в "инкубатор", где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность. Потом они навязываются проамериканской массовке из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что страны «Группы семи» не в состоянии принимать решения, направленные не только на финансовую, но и на политическую стабильность. А их «панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии» заставляет все силы бросать «на раздувание русофобской и синофобской истерии».

«Очевидно, что "Группа семи" – главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Убеждены, что наши оценки в отношении "Группы семи" и ее деструктивных действий разделяет большинство членов мирового сообщества», — резюмировали в МИД РФ.

«Большая семерка» объединяет Францию, США, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду.

