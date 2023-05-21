СК РФ объявил в розыск прокурора и судью из Гааги и заочно предъявил им обвинения

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме этого, обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале», — говорится в сообщении СК РФ.

Действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

«Обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск. Расследование уголовного дела, в том числе в отношении других вышеупомянутых фигурантов (судей МУС Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса), продолжается», — добавили в СК.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. В МИД РФ выразили уверенность в том, что любые подобные решения являются «ничтожными с точки зрения права». В Кремле заявили, что Москва не признает юрисдикцию МУС, отметив, что президент не принимает решение МУС «близко к сердцу».

