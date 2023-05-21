Спецоперация продолжается: Минобороны сообщило об успехах за прошедшие сутки

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах проведения спецоперации. В районе поселения Красное был взорван автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, в ДНР уничтожена американская РЛС, а под Краматорском — склад боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск. В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также, в районе населенного пункта Калинина Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-20, склад боеприпасов и две группы диверсантов.

На Донецком направлении уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две БМП, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 50-ти военнослужащих, одну БМП, два автомобиля, артсистему М777 производства США и гаубицу «Мста-Б». Российские военные также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады теробороны и три группы диверсантов. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация» и склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», а также сбили девять украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9251 танк и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10365 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

