Вернуть и возместить: Володин подсчитал, сколько должна выплатить Польша России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что Польша должна компенсировать России $750 млрд за послевоенное восстановление страны, которое во многом произошло благодаря силам и средствам советского народа. В своем Telegram-канале он также призвал запретить проезд польских фур по территории РФ. Издержки Польши в этом случае, по его данным составят €8,5 млрд.

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«Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране. В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта)», — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Польша существует как государство только благодаря России. При этом поляки, предав «историческую память» ведут себя крайне подло и «по-хамски»: сносят памятники советским солдатам, закрывают русские школы и воруют российскую собственность.

«Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы. Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», — предложил Володин.

Ссылаясь на оценки экспертов, он уточнил, что издержки Польши в этом случае могут составить порядка €8,5 млрд, «пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тыс. водителей». Председатель нижней палаты парламента пообещал рассмотреть этот вопрос на совете Госдумы уже в понедельник, 22 мая.

