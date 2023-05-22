Акции дня: бумаги TCS Group растут после отчета

Акции компании TCS group вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 22 мая. Бумаги подорожали на +6,89% до 3171 руб. за штуку.

Интерес к акциям спровоцировала отчетность. «TCS Group опубликовала некоторые показатели отчетности по РСБУ за первый квартал, не раскрывая точных данных. Известно, что чистая прибыль группы снизилась как в поквартальном, так и в годовом сопоставлении, а чистые процентные доходы увеличились и год к году, и квартал к кварталу. В эту среду, 24 мая, компания планирует представить результаты по МСФО за январь-март», - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +0,27% до 2633,26 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,08% до 1035,8 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:19 мск составила 76,28 долларов за баррель (+0,76%). Российская валюта слабела– 80,15 руб. за доллар.