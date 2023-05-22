«Дикая Мята-2023»: месяц до фестиваля

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» остался месяц - в этом году open-air пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет около 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Расписание фестиваля пополнили ZOLOTO и PanGeo

На фестивале «Дикая Мята» выступит музыкант ZOLOTO, музыку которого принято считать новой формой великой поп музыки, свободной от рамок формата и правил звучания какого-либо жанра. Главная цель музыки ZOLOTO – передать как можно больше любви, а главный слоган фестиваля – три дня музыки и любви. Никаких форматов – гостей фестиваля ждет симбиоз этих светлых чувств и искреннего творчества.

Также к лайнапу фестиваля присоединились музыканты группы PanGEO. В прошлом году PanGEO & Levan Kbilashvili впервые играли на «Дикой Мяте», их выступление стало ярчайшим открытием фестиваля — глубокий вокал Левана, энергетика и искренность покорили сердца абсолютно всех. К сожалению, через два дня после фестиваля Левана не стало. В этом году музыканты PanGEO вновь соберутся на «Дикой Мяте», чтобы отдать дань памяти великолепному артисту и другу исполнив его песни. На фестивале группа представит дебютный альбом PanGEO с вокалом Левана. Также к их выступлению на фестивале присоединятся Гая Арутюнян, Меги Гогитидзе и семья Бочгуа.