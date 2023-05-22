Слабеющий доллар ударит по Европе

Экономисты прогнозируют главным европейским валютам: евро, швейцарскому франку и британскому фунту стерлингов дальнейшее укрепление по отношению к американскому доллару. Это, считает Bloomberg, может навредить биржевому индексу Stoxx 600, который почти на треть зависит от валюты США. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что укрепление, например, евро на 10% может стоить европейским акциям 2-3% роста прибыли.

На первый взгляд, может показаться, что опасность для Европы сильно преувеличена, потому что евро за последние восемь месяцев укрепился по отношению к доллару в общей сложности на 13%, но большинство компаний из Stoxx превзошли прогнозы по результатам работы в первом квартале 2023 года. Однако, похоже, это один из немногих случаев, когда цифры не дают реальной картины. Стоит копнуть глубже и становится очевидно, что множество европейских компаний, включая таких гигантов, как Bayer AG и Roche AG, понесли от слабеющего доллара серьезный урон. Причем, в предстоящие месяцы, во втором-третьем квартале, он может еще больше усилиться, если ослабнет поддержка от восстанавливающейся после пандемии экономики Китая, замедления роста европейской экономики и США начнут сползать в рецессию.