Слабеющий доллар ударит по Европе

Экономисты прогнозируют главным европейским валютам: евро, швейцарскому франку и британскому фунту стерлингов дальнейшее укрепление по отношению к американскому доллару. Это, считает Bloomberg, может навредить биржевому индексу Stoxx 600, который почти на треть зависит от валюты США. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что укрепление, например, евро на 10% может стоить европейским акциям 2-3% роста прибыли.
На первый взгляд, может показаться, что опасность для Европы сильно преувеличена, потому что евро за последние восемь месяцев укрепился по отношению к доллару в общей сложности на 13%, но большинство компаний из Stoxx превзошли прогнозы по результатам работы в первом квартале 2023 года. Однако, похоже, это один из немногих случаев, когда цифры не дают реальной картины. Стоит копнуть глубже и становится очевидно, что множество европейских компаний, включая таких гигантов, как Bayer AG и Roche AG, понесли от слабеющего доллара серьезный урон. Причем, в предстоящие месяцы, во втором-третьем квартале, он может еще больше усилиться, если ослабнет поддержка от восстанавливающейся после пандемии экономики Китая, замедления роста европейской экономики и США начнут сползать в рецессию.
Bloomberg Intelligence прогнозирует к концу года рост евро до 1,20 доллара. Ожидается, что укрепятся по отношению к американской валюте и франк с фунтом. Согласно опросу, проведенному по заказу Barclays Plc, количество глав компаний, положительно настроенных по отношению к курсу валют в ближайшем будущем, опустилось ниже 40%. В третьем квартале 2022 года оптимистов было не менее 60%.
В наиболее уязвимом положении из-за доллара в Европе находятся компании в телекоммуникациях, здравоохранении, медиа и производящие потребительские товары, потому что большую часть прибыли они получают из-за океана. Сильная валюта для таких компаний, с одной стороны, помогает смягчить импортируемую инфляцию, но с другой, делает их товары более дорогими на иностранных рынках.
Например, немецкий фармацевтический гигант Bayer рискует потерять из-за ослабшего доллара 1,7 млрд евро. Что касается швейцарского фармацевтического гиганта Roche, половина доходов которого поступает из Америки, то, по словам его финансового директора Алана Хиппе, продажи в первом квартале упали на 3%, а с учетом колебаний курсов валют – то и на все 7%.
Противоположная картина царит сейчас на противоположном берегу Атлантики. Американские инвесторы буквально купаются в долларах благодаря разнице в валютных курсах. Так, инвестиционный фонд Vanguard, много работающий с акциями европейских компаний, заработал в первом квартале на разнице курсов свыше 19 млрд долларов.
Пожалуй, швейцарские компании, считает портфельный менеджер Union Bancaire Privee Элеанор Тэйлор-Джолидон сейчас находятся в более выгодном положении благодаря сильному франку.