Фабрике ВЭБа добавят проектов

Правительство расширяет функционал и возможности «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ: существенно смягчены требования к заемщикам, поддержку могут получить как новые предприятия, так и действующие. Помогут и проектам, испытывающим недостаток собственных средств: от 5% до 10% от стоимости сметы предоставят фонды акционерного капитала, которые образуют ВЭБ.РФ и коммерческие банки.

О расширении программы «Фабрики проектного финансирования» премьер Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами. Как отметил глава кабмина, Фабрика проектного финансирования» «ВЭБ.РФ» показала свою высокую эффективность в условиях санкционного давления: «До конца следующего года продлим принятую по поручению Президента меру, позволяющую инвесторам вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств. Доля такого участия снижена до 15%».

Компаниям, которые в рамках участия в Фабрике смогут привлечь коммерческий кредит на более выгодных условиях, финансовые ресурсы ВЭБ.РФ заменят на поручительства госкорпорации. Смягчаются и требования к заемщикам: реализовывать проекты теперь смогут и действующие предприятия без образования новой компании.

Кроме того, в рамках программы за счёт вложений «ВЭБ.РФ» и банков будут созданы фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы, как пояснил Мишустин, объем средств может составить от 5 до 10% их стоимости.

Общий объем фондов акционерного капитала составит до 200 млрд руб. Целевой размер одного фонда, создаваемого с банком-партнером составит не более 50 млрд руб., объем участия ВЭБ.РФ — не более 1/3. Из других вводных по фондам акционерного капитала: снижение коэффициентов риска для коммерческих банков по инвестициям в фонды на срок до 8 лет и арантированный возврат банку-партнеру всех вложенных им в фонд средств с 4% доходностью.

Объем собственных средств инициатора проекта, реализуемого с использованием фондов акционерного капитала, должен быть не менее 10% стоимости инвестпроекта, еще 10% могут покрываться за счет фондов, а остальные 80% — кредитами от банков.

По оценке ВЭБа и коммерческих банков, запуск фондов акционерного капитала позволит профинансировать проекты на сумму от 2 трлн руб.