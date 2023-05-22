Европу оставят с носом на рынке сжиженного газа

Астрономический рывок цен на газ в прошлом году открыл всем глаза на важность бывшего до 2022 года в целом умозрительного понятия «энергетическая безопасность». Ценовые качели на спотовом рынке газа, взлетевшие на невиданную ранее высоту, привели к резкому росту популярности долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа (СПГ), особенно, в Азии, позволяющих защититься от резких повышений цен. В Европе долгосрочные контракты по разным причинам, включая навязчивую идею как можно быстрее перейти с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, по-прежнему не очень популярны. Это упрямство может спровоцировать продолжение энергетического кризиса в Старом Свете. Даже самый благоприятный сценарий развития событий обойдется европейским налогоплательщикам в десятки миллиардов евро и долларов, переплаченных за «голубое топливо».
Несмотря на рекордные в данный момент запасы газа в подземных газовых хранилищах благодаря низкому спросу крупные покупатели в Азии не хотят работать на спотовом рынке и стремятся заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ. За неполные пять месяцев 2023 года, по данным Wood Mackenzie, были подписаны долгосрочные контракты на поставку ежегодно приблизительно 13 млн тонн СПГ. В прошлом году объем поставленного по долгосрочным контрактам сжиженного газа составил почти 81 млн тонн или ок. 7 млн тонн в месяц, т.е. без малого вдвое меньше показателей текущего года.
Примером может служить компания China Gas Holdings, подписавшая долгосрочные контракты с Venture Global на поставку с 2027 года 2 млн тонн СПГ в год и с Energy Transfer, которая будет поставлять ей по 700 тыс. тонн газа ежегодно в течение 25 лет.
Китай – не единственный крупный покупатель СПГ в Азии, полюбивший долгосрочные контракты. После прошлого года ими сильно заинтересовались и индийские компании, которые ведут активные переговоры с ближневосточными производителями.
Очень крупным покупателем сжиженного газа остается и Япония, которая в прошлом году вернула себе неофициальный титул крупнейшего импортера СПГ в мире. Она бедна энергоресурсами и практически полностью зависит от импорта энергоносителей. В энергетическом балансе Страны восходящего солнца СПГ занимает важное место.
В первую очередь покупатели сжиженного газа едут за газом в Доху. Популярностью у них пользуется также, по данным Wood Mackenzie, и Оман, подписавший в последние месяцы ряд долгосрочных контрактов на поставку СПГ с японскими энергетическими компаниями, нефтегазовыми гигантами, а также китайской и турецкой фирмами.
В результате вновь проснувшегося интереса к СПГ цены на него сейчас растут. Долгосрочные контракты на поставку СПГ обычно привязываются к ценам на нефть сорта Brent. В 2020-21 годах средняя цена миллиона британских термических единиц (МБТЕ) составляла приблизительно 10% от цены нефти Brent. Сейчас производители просят за газ по 12,5% от цены нефти Brent и выше. Причем, по некоторым сделкам цена доходит до 17%.
С учетом невысоких в данный момент цен на нефть, пишет Oil Price, можно предположить, что аппетит на долгосрочные контракты на поставку СПГ будет в ближайшее время расти. Особенно с учетом прогнозов, согласно которым во второй половине года цена нефть может пойти вверх.
В чем опасность популярности долгосрочных газовых контрактов в Азии для Европы, очевидно: чем больше СПГ будет продаваться по долгосрочным сделкам, тем меньше его будет попадать на спотовый рынок, которым в прошлом году пользовались европейцы, и тем, естественно, выше будут на него цены. Азиатские покупатели очень серьезно относятся к своей энергетической безопасности и поэтому сейчас явно доминируют на рынке долгосрочных поставок. Европейцы же, зацикленные на переходе от нефти, газа и угля к энергии ветра и солнца, рискуют вновь оказаться в сложном положении и, как минимум, будут переплачивать за газ, от которого они несмотря на все желание перейти на возобновляемые источники энергии отказаться еще не могут.