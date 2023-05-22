Европу оставят с носом на рынке сжиженного газа

Астрономический рывок цен на газ в прошлом году открыл всем глаза на важность бывшего до 2022 года в целом умозрительного понятия «энергетическая безопасность». Ценовые качели на спотовом рынке газа, взлетевшие на невиданную ранее высоту, привели к резкому росту популярности долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа (СПГ), особенно, в Азии, позволяющих защититься от резких повышений цен. В Европе долгосрочные контракты по разным причинам, включая навязчивую идею как можно быстрее перейти с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, по-прежнему не очень популярны. Это упрямство может спровоцировать продолжение энергетического кризиса в Старом Свете. Даже самый благоприятный сценарий развития событий обойдется европейским налогоплательщикам в десятки миллиардов евро и долларов, переплаченных за «голубое топливо».

Несмотря на рекордные в данный момент запасы газа в подземных газовых хранилищах благодаря низкому спросу крупные покупатели в Азии не хотят работать на спотовом рынке и стремятся заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ. За неполные пять месяцев 2023 года, по данным Wood Mackenzie, были подписаны долгосрочные контракты на поставку ежегодно приблизительно 13 млн тонн СПГ. В прошлом году объем поставленного по долгосрочным контрактам сжиженного газа составил почти 81 млн тонн или ок. 7 млн тонн в месяц, т.е. без малого вдвое меньше показателей текущего года.