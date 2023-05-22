Немецкий бизнес сделал неутешительный прогноз по экономике Германии

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) опросило представителей приблизительно 21 тысячи немецких компаний и пришло к неутешительному для Берлина выводу: этот год не принесет немецкой экономике ничего хорошего. Рост ВВП по итогам 2023 года составит 0%. С одной стороны, результаты опроса, конечно, разочаровывают, особенно если учесть, что два последних квартала экономика Германия топталась на месте, но, с другой, они свидетельствует, что она не зря считается первой в Европе, потому что даже устоять на месте и не сделать ни одного шага назад в такой сложной ситуации по силам лишь действительно сильной и стойкой экономике, считает Bloomberg.
По словам президента DIHK Ильи Нотнагеля, компании показали потрясающую стойкость в условиях стабильно высоких цен на энергоносители, роста учетной ставки и событий на Украине . «Однако перспективы на следующие 12 месяцев остаются туманными. Это особенно заметно по сущкственному снижению новых заказов и спроса»,- комментирует он результаты опроса.
Прогноз DIHK пессимистичнее сделанного неделей ранее прогноза Еврокомиссии (ЕК), предсказавшей немецкой экономике пусть и чисто символический – 0,2%, но все же рост. Подтвердить или опровергнуть выводы DIHK, возможно, помогут ожидаемые на этой неделе опросы менеджеров по закупкам и индекс деловой уверенности. Кстати, большинство экономистов считают, что они подтвердят прогноз скорее DIHK, чем ЕК.
В предстоящий четверг станет известна и вторая предварительная оценка ВВП ФРГ. После выхода этой статистики с неожиданно сильно просевшим в январе-марте промышленным производством экономика Германии может официально сползти в рецессию. Кстати, большинство экономистов все же прогнозируют ей не сокращение, а стагнацию.
В довершение ко всему в конце мая ожидается и выход ежемесячного отчета Bundesbank, в котором тоже будет содержаться прогноз по росту немецкой экономики.
Из результатов опроса DIHK следует, что самым большим риском для немецкого бизнеса и экономики продолжают оставаться цены на энергоносители и сырье. За ними в рейтинге опасностей и рисков идет дефицит квалифицированных рабочих и только после него инфляция. Угрозу от роста цен на рынке труда посчитали очень серьезной более половины респондентов.
«На фоне стареющего общества,- объясняет Илья Нотнагель,- нехватка квалифицированных рабочих останется для компаний в будущем одним из главных структурных вызовов».