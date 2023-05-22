Немецкий бизнес сделал неутешительный прогноз по экономике Германии

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) опросило представителей приблизительно 21 тысячи немецких компаний и пришло к неутешительному для Берлина выводу: этот год не принесет немецкой экономике ничего хорошего. Рост ВВП по итогам 2023 года составит 0%. С одной стороны, результаты опроса, конечно, разочаровывают, особенно если учесть, что два последних квартала экономика Германия топталась на месте, но, с другой, они свидетельствует, что она не зря считается первой в Европе, потому что даже устоять на месте и не сделать ни одного шага назад в такой сложной ситуации по силам лишь действительно сильной и стойкой экономике, считает Bloomberg.

По словам президента DIHK Ильи Нотнагеля, компании показали потрясающую стойкость в условиях стабильно высоких цен на энергоносители, роста учетной ставки и событий на Украине . «Однако перспективы на следующие 12 месяцев остаются туманными. Это особенно заметно по сущкственному снижению новых заказов и спроса»,- комментирует он результаты опроса.