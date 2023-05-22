Глава МИД Австрии указал на важность поддержания диалога с Москвой

Власти Австрии сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с Москвой.

Об этом в интервью изданию Die Welt заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг.

«Запад должен продолжать вести переговоры с Россией, и администрация США делает то же самое. Мы несем глобальную ответственность. Россия не исчезла с карты. Россия — крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава на этой планете. Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей», — подчеркнул Шалленберг.

По мнению главы австрийского внешнеполитического ведомства, Западу необходимо поддерживать контакты с РФ через международные форумы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН).

Шалленберг отметил, что условия для переговоров России и Украины в настоящий момент отсутствуют.