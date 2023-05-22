Отечественные инвесторы нарушили сегодня сложившуюся в этом году практику активно покупать акции по понедельникам. «Голубые фишки» закрылись разнонаправленно, а небольшой рост Индекса Мосбиржи по итогам дня был обусловлен больше покупками акций в пятницу вечером, когда основной индикатор российского рынка акций не рассчитывается.
Как будут делить «Яндекс» — непонятно, но акции растут
Уверенно подорожавшие тяжеловесные акции «Роснефти» не дали упасть Индексу Мосбиржи. Но техническая картина по рынку остается тревожной.
Коллаж: Тамара Ларина
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