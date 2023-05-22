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Как будут делить «Яндекс» — непонятно, но акции растут

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
22 мая 2023, 20:15

Уверенно подорожавшие тяжеловесные акции «Роснефти» не дали упасть Индексу Мосбиржи. Но техническая картина по рынку остается тревожной.

Коллаж: Тамара Ларина