Компанию Siemens обязали выплачивать РЖД 6 млн рублей неустойки в день за отказ поставлять «Сапсаны»

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требование РЖД о взыскании с немецкой Siemens Mobility GmbH ежедневной неустойки за неисполнение решения суда.

Об этом сообщает ТАСС.

«Взыскать с Siemens Mobility GmbH в пользу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" <…> неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда», — приводит агентство решение суда.

Договор на поставку 13 поездов «Сапсан» между РЖД и Siemens был подписан в июне 2019 года. В начале октября 2022-го немецкая сторона уведомила российских партнеров о расторжении договора в одностороннем порядке, сославшись на введенные в отношении РЖД санкции Евросоюза, США и Великобритании. Российский холдинг обратился в суд, указав на необоснованность расторжения контракта.

В феврале действия Siemens были признаны незаконными. В конце апреля девятый арбитражный апелляционный оставил это решение в силе, а РЖД попросили суд принять решение о начале взыскания неустойки с немецкой компании в размере около 30 млн руб. за каждый день неисполнения решения.