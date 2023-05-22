Минобороны РФ сообщило о пресечении деятельности четырех ДРГ на Донбассе и в Харьковской области

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на аэродроме «Днепр», а в ДНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр»», — указывается в сводке Минобороны. Уточняется, что цель удара достигнута; все назначенные объекты уничтожены; поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехника, а также техническая позиция подготовки ракет.

«В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — отмечается в сообщении Минобороны. Также сообщается о пресечении действий одной ДРГ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое (ДНР) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сводке российского оборонного ведомства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10379 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточняют в Минобороны РФ.