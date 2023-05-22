Мишустин потребовал срочно разработать стратегию развития обрабатывающей промышленности

Глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности дал ряд поручений. Проект Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в правительство до 20 июля, говорится в сообщении кабмина. Ответственными за подготовку документа назначены Минпромторг и Минэкономразвития.

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Создание новых точек роста в отечественной промышленности — часть работы по укреплению технологического суверенитета в условиях внешних санкций, которую правительство ведёт по поручению президента, сказано в сообщении. В течение ближайших двух лет в России запланирован запуск индустриальных мегапроектов в целом ряде отраслей — в том числе в обрабатывающей промышленности. Это поможет обеспечить формирование заказа на разработку и внедрение критически важных технологий.

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«Уже сейчас мы видим, что отечественные предприятия, за исключением некоторых отраслей, достаточно успешно проходят испытания санкциями, завершают адаптацию к работе в новых, непростых условиях, начинают наращивать выпуск продукции. Принимаемые президентом, правительством меры показывают свою эффективность. С учётом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности», — отметил, выступая на стратегической сессии, Михаил Мишустин.

Помимо этой работы Минэкономразвития и Минпромторгу поручено при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.

Минэкономразвития с участием Аналитического центра при Правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию. Прежде всего необходимо использовать меры, направленные на консолидацию спроса, реализацию принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию.

Минтрансу и Минпромторгу поручено до 20 июня проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов между предприятиями отрасли транспортного машиностроения и «Российскими железными дорогами». Кроме того, Минпромторг и Минфин к 1 сентября должны проработать вопрос об источнике финансового обеспечения реализации имеющихся и запуска новых мер господдержки судостроительной отрасли.

Планы, программы, показатели

В числе актуальных мер развития и поддержки инвестиций в ускоренную промышленную модернизацию экономики России председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза называет, в частности, реализацию национальной программы промышленной реновации предприятий, построенных в советский период, на основе технологий «Индустрия-4.0». Она предусматривает широкий набор налоговых, финансовых и административных мер.

Необходимо также создание единой системы федеральных, отраслевых и региональных институтов развития. Такая система необходима для реализации отраслевых и региональных программ модернизации и строительства предприятий, а также для перевода государственных институтов развития с варианта кредитования (с банковским или залоговым обеспечением) на модель проектного финансирования.

Важен, продолжает Гамза, рост прямых региональных и муниципальных инвестиций в основной капитал крупных и средних производственных предприятий — а также корпоративных инвестиций в капитал МСП — на основе государственно-частного партнерства и офсетных контрактов. Необходимо директивное планирование показателей участия государственных кредитных и финансовых организаций в инвестировании проектов строительства, реновации и импортозамещения по отраслевым и региональным программам.

Кроме того, важным является формирование новой единой государственной финансовой политики, обеспечивающей значительный рост капиталовложений в экономику, включая активное участие в реализации этой политики Банка России, заключает эксперт.

Налоги — снизить, кредиты — удешевить, кадры — обучить

Отечественное промышленное производство нуждается в очень простых с точки зрения воплощения, но сложных с точки зрения принятия решений мерах: налоговом стимулировании, доступных кредитах и решении кадровой проблемы, уверена основатель и руководитель консалтинговой компании «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Налоговая нагрузка — и прежде всего НДС — в производстве находится на уровне, который не позволяет развивать этот сектор экономики, говорит эксперт. НДС является фактически сдерживающим фактором. Поэтому он должен быть либо снижен вдвое, либо для производств с высокой долей занятости людей необходимо установить вычеты по НДС на всю сумму фонда оплаты труда с налогами и взносами.

Налоги на фонд оплаты труда должны быть снижены на всю сумму ежемесячных выплат до 15% (сейчас 30% с МРОТ и 15% с разницы между начисленным вознаграждением и МРОТ), считает Горячая. В целом, меры налогового стимулирования производственного сектора должны быть не хуже, чем те, что были и есть у ближайших соседей (в первую очередь в Китае), с которыми на текущий момент по множеству позиций отечественный производственный сектор экономики конкурировать не может.

Ставка по кредиту не должна превышать 3%, а его срок составлять хотя бы 10 лет, продолжает эксперт. Особое внимание необходимо уделить кредитованию на покупку оборудования, строительство, ремонт, реконструкцию промышленных зданий и вспомогательных сооружений (в т.ч. электроподстанций для собственных нужд).

Низкая безработица, которая фиксируется в стране на протяжении последних лет, имеет обратную сторону в виде отсутствия необходимых для производственного сектора кадров. Учебные центры, которые существовали до 90-х прошлого века, переквалифицировались на обучение экономистов, юристов, бухгалтеров или вообще были закрыты «за ненадобностью». Восстанавливать учебную инфраструктуру именно в профильных учебных заведениях дорого для бюджета и долго.

«Поэтому необходимо продумать и реализовать механизмы обучения персонала на месте, то есть на самих производственных предприятиях. Соответственно, должен быть решен вопрос с упрощением лицензирования такой деятельности и субсидированием расходов на организацию внутри предприятий таких обучающих центров», — говорит Наталья Горячая.

Забывать об экспорте не следует

В целом, уверен член генерального совета «Деловой России» Максим Черешнев, наращивание мер господдержки важно, но не в количественном плане. Следует внимательно следить за тем, чтобы эти меры обладали полнотой финансирования, были достаточно емкими, глубоко проработанными и подлежали администрированию со стороны государственного аппарата.

Меры поддержки, касающиеся проектного финансирования в промышленности, безусловно, актуальны, считает эксперт. Особенно хотелось бы обратить внимание на те направления, которые дают добавочную стоимость сегодня. Помимо озвученных премьер-министром, это ещё и экспортные направления, которые пострадали в результате введения санкций, изменения логистических маршрутов, переориентирования рынка сбыта. Хотелось бы обратить внимание, что для экспортно ориентированных предприятий необходимо также реформировать систему, вводить новые меры поддержки и стимулировать создание новых производственных мощностей внутри страны.