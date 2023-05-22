Ни жары, ни холода: цены на газ в Европе ушли под отметку «300»

Прошлая неделя завершилась к концу торгов в пятницу, 19 мая, падением спотовой цены газа в Европе до полугодового минимума. Причина такой динамики цен на «голубое топливо» — в погоде. Она оказалась достаточно лояльной к региону не только минувшей зимой, но и весной: погодные условия в ЕС достаточно мягкие, и домовладения не требуется ни сильно обогревать, ни охлаждать при помощи кондиционеров.

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В вязи с этим спотовая цена газа в Европе потеряла за один день 7%. Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне 329 долларов за тысячу кубометров. Это минимальное значение за последние более чем полгода (198 дней) — с начала прошлого ноября и почти в 12 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года, когда газ стоил почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

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Между тем, передает «Интерфакс», в ценах на СПГ в Азии и Европе заметен разрыв. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне 347 долларов. Фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) — на отметке 303 доллара.

Что касается США, то июньские фьючерсы на природный газ в пятницу также продолжили снижение после того, как обновленные прогнозы погоды показали, что сезонные температуры в центральной и восточной частях США на следующей неделе будут ниже среднего уровня для этого времени года. Это ограничивает спрос на природный газ со стороны поставщиков электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров.

В то же время цены поддерживает снижение добычи газа в Канаде, где лесные пожары в провинции Альберта остановили добычу сырья. Общее количество пожаров достигло 93, и 25 из их считаются вышедшими из-под контроля.

Жара и турки — вот что нужно газу

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 300 долл. за 1 тыс. куб. м впервые с июня 2021 года, констатирует финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. К 9:00 мск стоимость июньского фьючерса на хабе TTF составляет 298,12 доллара за 1 тыс. кубометров.

В этом году ярко выражена сезонность в ценовом поведении стоимости газа, отмечает он. Высок уровень запасов газа в европейских хранилищах (он составляет 62,26%, что на 19% выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет); снижено потребление в Европе (теплая зима, окончание отопительного сезона, политика экономии энергоресурсов). Все это продолжает оказывать давление на котировки газа. Дополнительное влияние на цены оказывает слабый спрос со стороны азиатских стран — в том числе со стороны Китая.

«Сейчас мы наблюдаем минимальные значения цен на “голубое топливо”. Полагаю, что в ближайшие месяцы произойдет смена тенденции. Пока сложно прогнозировать характер ценового поведения актива — V-образным или L-образным будет выкуп — но предпосылки для этого имеются. Технический анализ указывает на перепроданность и сигналы на покупку (индикатор RSI на дневном тайм-фрейме подает сигнал к покупке актива и образование дивергенции)», — говорит аналитик.

Одними из фундаментальных драйверов, которые привлекут покупателей, станут спрос на закачку в хранилища для следующей зимы и увеличение потребления газа на фоне генерации энергии для работы систем охлаждения текущим летом. Прогнозируется, говорит Чеврычкин, что предстоящее лето в Азии может стать самым жарким за историю наблюдений. На этом фоне власти стран региона будут вынуждены закупать необходимый объем энергоносителей для работы электрогенераторов. Премьер-министр Вьетнама уже предупредил о нехватке в мае электроэнергии. С таким же энергокризисом борется и Мьянма.

Умеренный оптимизм вызывает рост объема поставок газа через территорию Турции. Вчера глава Минэнергостраны Фатих Донмез сообщил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции (в том числе объемов, утраченных из-за прекращения транзита через «Северный поток) заработает максимум в течение года. В случае появления прогнозов на более холодную зиму в Европе, считает эксперт, цены на газ могут сильно подскочить в III-IV кварталах этого года.

Если не провалится, то взлетит

Цены на газ продолжают обновлять минимумы: с начала года снижение составило 53%, а к средним уровням 2022 г. котировки опустились на 75%, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.



По его словам, благоприятные погодные условия в сочетании с большими накопленными запасами после теплой зимы обеспечивают возможность европейским газовым трейдерам спокойно пополнять хранилища, не оказывая существенного повышательного давления на спрос. По данным Gas infrastructure Europe, заполненность европейских ПХГ составляет около 65%, что более чем на 10 п.п. выше апрельских уровней. Объем запасов примерно на 20 млрд куб. м выше средних уровней, характерных для этого времени года.



Ситуация располагает к дальнейшему снижению цен, уверен Игорь Галактионов. Фьючерсы TTF могут найти новые равновесные уровни в районе $300 за тыс. куб. м, поддерживаемые ростом температуры в Азии и сопутствующим ужесточением конкуренции на рынке СПГ. Перспектива роста открывается уже к следующему отопительному сезону 2023—2024. Многое будет зависеть от погоды. Предыдущая зима была аномально теплой, что позволило странам ЕС пройти этот период без перебоев. Однако в этом году ситуация вполне может оказаться противоположной.