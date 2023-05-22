Отчетность Мосбиржи: остатки сладки

Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2023 г. выросла относительно показателя годом ранее на 77%, до 14,3 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Прирост скорректированной чистой прибыли был скромнее, всего 17,4%, до 14,29 млрд рублей. EBITDA выросла на 72,5%, а скорректированная EBITDA — на 17,8% до чуть более 19,07 млрд рублей.

Консенсус прогноз аналитиков по чистой прибыли предполагал показатель на уровне 12,4 млрд руб.

«Основной вклад в превышение прогнозов внес чистый процентный доход в размере 13,2 млрд руб. (мы ожидали 11 млрд руб., рынок — 11,4 млрд руб.). Очевидно, этому способствовал стабильный размер клиентских остатков и прибыль от счетов типа «С». Ключевой вопрос — чего ждать от остатков на счетах клиентов в дальнейшем», — комментирует отчетность аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова.

Процентные доходы в первом квартале 2023 г. возросли на 21% год к году.

При этом комиссионные доходы сократились на 6,5%, до 9,96 млрд руб. Если посмотреть по сегментам рынка Московской биржи, то рост доходов отмечается только на рынке облигаций — в 2,4 раза. На валютном рынке прирост составил скромные 0,6%. Комиссионные доходы от денежного рынка сократились на 18,6%, от рынка акций — на 35,1%, от срочного рынка — на 2,2%.

Московская биржа исторически получала значительную часть доходов от размещения остатков средств клиентов. Прирост процентных доходов в первом квартале этого года обусловлен накопленным объемом средств на счетах типа «С». На эти счета «недружественным нерезидентам» перечисляются дивиденды, купоны по облигациям и некоторые другие средства. При этом использование средств со счетом типа «С» очень сильно ограничено.

По некоторым оценкам, объем средств на счетах типа «С» в этом году может достичь 1 трлн руб. Ранее по СМИ проходила информация, что Банк России предложил компенсировать российским инвесторам потери от «заморозки» их зарубежных фондовых активов доходами от счетов типа «С». Некоторые аналитики поэтому не исключали, что Мосбиржа может лишиться этих денег и, соответственно, части дохода.

Акции Биржи отреагировали сегодня на отчетность почти 2-процентным ростом, но к 16:00 мск понедельника прирост сократился до полупроцента. Инвесторы опасаются, что в дальнейшем Мосбиржа уже не сможет генерировать столь высокую прибыль.

Но главной проблемой для бумаг этого эмитента остается вопрос дивидендов. Инвесторы исторически любили акции Мосбиржи именно за щедрые выплаты — до 2022 года она распределяла среди акционеров не менее 60% чистой прибыли. Однако в 2022 г. биржа отказалась от выплаты дивидендов, поэтому еще в начале года по рынку ходили предположения, что в этом году она направит на выплаты более 60%, а возможно и 100% прибыли за прошлый год. Однако менеджмент решил распределить всего 30% прошлогодней прибыли, что прервало сильный восходящий тренд по бумаге, которая после коррекции на дивидендном негативе с середины марта лежит в боковике.

Сегодня бумага пыталась пробить верхнюю границу этого боковика на уровне 115 руб. за акцию, но сделать это не смогла. Ближайшая поддержка расположена в районе 110 руб., а следующая — около 107 руб.

