Пашинян объявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Ереван признает территориальную целостность Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», — сказал Пашинян.

Премьер выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Баку, хотя и уточнил, что не считает реалистичным подписание этого документа на встрече с Ильханом Алиевым в Москве 25 мая.

О взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ Никол Пашинян говорил на минувшей неделе, отмечает «РИА Новости». По словам политика, необходимо обеспечить гарантии, которые исключат политику этнических чисток и геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха.