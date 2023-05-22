Глава ФРС проговорился о дальнейшем развитии событий в США

Они участвовали в исследовательской конференции Томаса Лаубаха, которая была учреждена в честь наследия этого известного экономиста. Конференция в этом году была посвящена важнейшим темам денежно-кредитной политики и экономики.

И хотя главы ФРС крайне редко дают какие-то судьбоносные сигналы вне официальных заседания регулятора, внимание к выступлению Пауэлла все же было повышенным.

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Но главное даже не в самом выступлении. Символично, что Бен Бернанке стоял у руля ФРС перед началом кризиса 2008 года, и ставки тогда были такими же, как сейчас, и именно Бернанке начал цикл ослабления денежно-кредитной политики длиною в почти 15 лет. А Джером Пауэлл, наоборот, основную часть своей работы в ФРС посвятил повышению ставок, если не брать во внимание COVID, то он только и делал, что повышал ставки, доведя их в итоге до 5,25% - именно такой она была в 2007 году, когда также весной появились первые признаки банковского кризиса.

Совпадений более чем достаточно. Помимо идентичности ставок, в США снова банковский кризис, и вряд ли можно с уверенностью утверждать, что он вот так мимолетно закончится. Во всяком случае, свежие данные, вышедшие в субботу, показали, что бегство вкладчиков из американских банков продолжилось. Так, за неделю по 10 мая депозиты в коммерческих банках США (с поправкой на сезонность) снизились на $26,4 млрд до $17,1 трлн - до минимума почти за два года. Без сезонной поправки снижение и вовсе составило $57 млрд.

И здесь мы подходим как раз к тому, а не самое ли подходящее сейчас время для Федрезерва поставить точку в цикле повышения ставок и постепенно перейти к смягчению - в перспективе нескольких лет. А один из самых главных сторонников мягкой политики - Бернанке - служит как раз олицетворением смены тренда.

В ходе своего выступления Пауэлл дал неоднозначные намеки, что как минимум паузу взять можно. Он отметил, что недавний банковский кризис привел к ужесточению кредитных стандартов, и тем самым ослабил необходимость в повышении процентных ставок.

"Наша ставка, возможно, не должна повышаться так сильно, как мы того хотели", - добавил Пауэлл.

"Риски того, что мы сделаем слишком много, а не мало, становятся более сбалансированными", - сказал он.

При этом касательно инфляции председатель ФРС указал, что она намного выше цели и что высокая инфляция создает значительные трудности, подчеркнув приверженность ЦБ возвращению инфляции к цели в 2%.

Кроме того, Пауэлл отметил, что будущие решения будут зависеть от поступающих данных, а не от какого-то предустановленного курса. До заседания еще более двух недель, а как минимум статистику по рынку труда инвесторам еще предстоит оценить.

Добавим, что официальные лица ФРС не раз говорили, что повышение ставок не действует моментально, а имеет отложенный эффект, который еще предстоит оценить, и для этого нужно время.

Как раз об этом сказал и сам Пауэлл, таким образом давая намек, что ставку все же оставят на прежнем уровне.

«Мы не принимали никаких решений о том, в какой степени будет уместно дополнительное изменение политики. Но, учитывая, как далеко мы продвинулись, как я уже отметил, мы можем позволить себе взглянуть на данные и развивающиеся перспективы», — сказал Пауэлл.

Реакция рынка была в моменте позитивной - доллар немного ослаб, а доходности трежерис чуть снизились, однако, учитывая тот факт, что сейчас главной темой является тупик в вопросе повышения потолка госдолга, это все сейчас вряд ли можно считать чем-то большим, чем просто колебания.

Итак, предполагаемый сценарий развития событий выглядит следующий образом. Власти приходят к соглашению по вопросу повышения потолка госдолга и начинают резко увеличивать предложения заимствований на рынке. А учитывая, что расходы на обслуживание долга Минфина США уже сравнялись с расходами на оборону, нужно как-то рефинансировать это все под более низкие ставки, и здесь Федрезерву как раз уместно было бы начать смену цикла ДКП.

