Под Оренбургом предотвращены пожоги железнодорожной инфраструктуры и отдела ФСБ

В Новотроицке Оренбургской области задержан гражданин РФ, который под руководством украинских спецслужб готовил поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в городе Новотроицке задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ», — указывается в сообщении ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и части 1 статьи 205 («Террористический акт»), указывается в материале ведомства.

Уточняется, что подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских военных. Из тайника на окраине Новотроицка изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства; «в средствах коммуникации» обнаружены инструкции для создания взрывчатки и переписка в Telegram с представителями украинских спецслужб.