Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские военные продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов ВСУ.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Не такое быстрое, но все же продвижение вперед фиксируем — как на Марьинском, так и на Авдеевском направлениях», — уточнил он.

По словам врио главы ДНР, на обоих направлениях украинское командование продолжает перебрасывать подкрепления и пытается прощупать российскую оборону.

Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении, напоминает «РИА Новости»; оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк. Марьинка расположена в километре от Петровского района города, из нее также постоянно наносятся удары по столице ДНР. В последнее время и там, и там ведутся тяжелые бои.