Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих евробонды облигаций

Российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 года обязаны разместить замещающие облигации. Оплата бумаг при их размещении будет осуществляться еврооблигациями или денежными средствами. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций», — говорится в указе.

В указе отмечается, что российские юридические лица — эмитенты, вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз. При этом объем их выпуска должен быть аналогичен объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства.

В указе также оговаривается, что, если держатели евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, не приобрели замещающие бумаги в течение срока их размещения, исполнение обязательств перед ними «осуществляется российскими юридическими лицами путем передачи денежных средств в порядке, определенном советом директоров Банка России».

Указ вступает в силу со дня опубликования.

