Российская штурмовая авиация нанесла удары по ВСУ у линии боевого соприкосновения

Штурмовые самолеты Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по силам ВСУ в зоне спецоперации.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Пилоты в составе боевых пар приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли ракетные удары по живой силе и легкобронированной технике», — указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что после поражения цели 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами летчики штурмовиков выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил над полем боя при прямой видимости цели, в его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.