«Ростар» при поддержке ФРП запустил собственное производство резиновых смесей для автозапчастей «КАМАЗа»

Предприятие «РТИ-Компонент», входящее в группу компаний «Ростар», запустило в Набережных Челнах новое производство резиновых смесей, которые используются в изготовлении запасных частей для грузовых автомобилей и прицепной техники. Основной заказчик комплектующих изделий — «КАМАЗ».

Инвестиции в создание производства составили 200 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 30 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ).

С привлечением средств ФРП компания запустила в работу новые линии резиносмешения и каландрования. На них предприятие начало выпускать резиновые смеси и резиновое полотно. Объем производства составит 1 000 тонн продукции в год.

Резиновые смеси широко используются в изготовлении комплектующих для автомобилей: амортизаторов, защитных чехлов, резинокордных оболочек, виброизолирующих, уплотнительных и других деталей. Основным заказчиком этих комплектующих выступает производитель грузовых автомобилей «КАМАЗ».

«До введения в эксплуатацию собственных линий мы покупали сырье для выпуска запчастей у сторонних производителей. Благодаря займу ФРП смогли организовать собственное производство резиновых смесей. Это снизило себестоимость готовой продукции и повысило качество. Возможность модифицировать характеристики продукта и адаптировать его под высокие требования автопроизводителей позволит повысить конкурентные преимущества компании перед иностранными производителями автокомпонентов», — отметил директор ООО «РТИ-Компонент» Андрей Абдуллин.

Российский рынок резинотехнических изделий для грузовых автомобилей, по оценкам компании, примерно на 40% занят зарубежными производителями. Реализация проекта «РТИ-Компонент» поможет снизить этот показатель минимум на 5%.

Благодаря запуску новых линий на предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.