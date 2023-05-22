С российскими мозгами: в Москве запустили серийное производство банкоматов

Московская группа компаний BFS наладила серийный выпуск российских банкоматов в индустриальном парке «Руднево». Производственная мощность предприятия составляет до 15 тыс. банкоматов в год и при необходимости может быть увеличена вдвое. Компания уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Мозги банкомата – процессоры "Эльбрус" от российской компании АО "МЦСТ". BFS совместно с МЦСТ разработала системный блок, включающий все необходимые интерфейсы. Из более 800 компонентов банкомата – 80% российского производства, и постепенно эта доля будет расти», — сообщил Собянин.

По функционалу московские банкоматы не уступают зарубежным аналогам. Они могут бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды, а также проводить операции по биометрии. Кроме того, банкоматы оснащены улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов, отметил мэр Москвы.

