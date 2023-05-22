Седьмая волна рейтинга «Индекс изобретательской активности российских вузов» от АЦ «Эксперт» объединяет вузы, генерирующие инновации

Индекс изобретательской активности АЦ «Эксперт» является самым комплексным проектом оценки в этой области, что признано в профессиональном сообществе. В течение последних шести лет рейтинг агрегирует информацию об изобретательской деятельности вузов и предоставляет университетам возможность проведения углубленного бенчмаркинга. На сегодняшний день анализ охватывает более 140 университетов России с высоким потенциалом расширения выборки.

Новосибирский государственный университет придерживается «золотой середины» между вложением в процесс исследований и закреплением исключительного права патентообладателей.

Директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин

Директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин отмечает: «Результатом исследований являются новые научные знания, и ценность публикаций о них состоит в обсуждении, рецензировании их научной общественностью и закреплении авторства ученых и лидирующих позиций научных организаций в той или иной области науки, развитии кооперации ученых. В то же время патенты являются закреплением исключительного (временного монопольного) права патентообладателей на конкретные технические решения, которые могут быть созданы на основе результатов научных исследований, но не являются тождественными им».

Поддержание баланса «технологического толчка» на основе новых научных знаний и «рыночной тяги» на основе насущной необходимости реального сектора экономики в модернизации возможно только при наличии правильно выбранной стратегии коммерциализации РИД.

Для Уральского федерального университета согласованность политики в сфере публикационной и изобретательской активности крайне важна.

Важность баланса подчеркивает первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов: «Без публикаций в открытой печати не будет прироста знаний, а это является основой любых инноваций. А без наличия инновационной деятельности знания становятся невостребованными в экономике, поскольку не превращаются в продукты и технологии. Следовательно, любой университет должен иметь согласованные между собой политики в сфере публикационной и патентной активностей. Мы в Уральском федеральном университете всегда работали и над развитием публикационной активности, и над применением результатов научной деятельности в реальном секторе экономики»

Сотрудничество с патентными поверенными за рубежом на протяжении долгого периода было затратным для вузов — при высокой стоимости услуг выгода оставалась неочевидной. Однако, как и для публикационной активности, тренд на переориентацию рынков все же присутствует. Сергей Кортов отмечает, что «сейчас мы ориентируемся на продвижение РИД на рынках Китая и Юго-Восточной Азии».