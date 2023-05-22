На добыче сланцевой нефти в США поставили крест

Главными драйверами развития сланцевого сектора специалисты считают количество пробуренных, но незавершенных скважин (DUC) и количество активных буровых установок. Именно эти факторы способствовали постковидному росту добычи сланцевой нефти, но сейчас они находятся на спаде. Негативная динамика основных драйверов дала основания Дэвиду Месслеру, опытному нефтянику, почти 40 лет добывавшему нефть, а сейчас ставшему аналитиком, сделать пессимистический прогноз: в скором будущем добыча сланцевых энергоносителей и, в первую очередь, нефти начнет снижаться. Причем, падение будет сильным и резким.

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Низкие цены на нефть в 2019 – декабре 2021 гг. привели к снижению DUC более чем на 75%, приблизительно с 4000 до 1446. Постковидный период, начавшийся в январе 2022 года, однако характеризовался ростом цен на нефть и газ и, естественно, ростом активности буровых работ (в июне 2022 г. количество буровых установок превысило 600) и добычи, увеличившейся за год приблизительно на 1,7 млн бар./д.

Львиная доля этого роста пришлась, по мнению большинства специалистов, на DUC. Важность незавершенных скважин состоит в том, что их резерв означает возможность быстрого роста добычи нефти независимо от темпов буровой активности. До середины осени прошлого года, к слову, именно ввод в работу DUC, а не новое бурение дал основную долю роста добычи сланцевой нефти.

Рост этот продолжался весь прошлый год. Однако в январе 2023 года DUC и бурильная активность вновь начали снижаться, а добыча нефти стабилизировалась, по данным Управления энергетической информации (EIA), лишь на уровне ок. 9,3 млн бар./д., а количество буровых установок опустилось ниже 600.

Одинаковое поведение главных драйверов роста сланцевой добычи приводит, уверен Дэвид Месслер, к единственно возможному выводу – добыча сланцевой нефти уже почти достигла максимума и со дня на день должна начать существенное снижение. Остановить его можно только при помощи резкого увеличения числа скважин, но такой рывок при нынешнем рынке невозможен.

Сторонников у прогноза Дэвида Месслера о скором и резком снижении сланцевой добычи мало. По крайней мере, на данном этапе. Согласно самому последнему прогнозу EIA, например, добыча сланцевой нефти в США к концу 2024 года должна подняться до 11 млн бар./д. Кстати, в пользу прогноза Месслера об обвале и то, что энергетический сектор сейчас является самым дешевым из 11 рыночных секторов с соотношением цены и прибыли (РЕ), т.е. цены акции к годовой прибыли, полученной на нее, на уровне всего лишь 5,7.