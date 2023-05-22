ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России принял решение сократить макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Это должно снизить долю кредитов заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% на 2-3%, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Установление МПЛ с начала 2023 года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов (займов). Рост задолженности в I квартале составил 2,5%, в апреле — 1,2%, что было обеспечено увеличением спроса на кредиты со стороны населения. Количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% в I квартале по сравнению с IV кварталом 2022 года. Поддержку кредитованию также оказало некоторое перераспределение рынка в пользу банков с исторически небольшой долей кредитов заемщикам с ПДН более 80% и небольшой долей кредитов на срок свыше 5 лет. Без этого действие МПЛ оказало бы более сдерживающее влияние на динамику кредитного портфеля. Банк России ужесточает значения МПЛ в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан», — сообщили в ЦБ.

По решению регулятора, МПЛ на период III квартала сокращаются на 5% по сравнению со значениями МПЛ для II квартала. Таким образом, для МФО доля кредитов, выданных заемщикам с нагрузкой свыше 80%, будет ограничена по потребительским займам и займам с лимитом кредитования на уровне 30%, для банков (за исключением банков с базовой лицензией) — на уровне 20%, при этом доля займов, по которым срок возврата превышает пять лет, должна быть у них не более 5%.

«Сокращение МПЛ будет частично компенсировано планируемым изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более 4 лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2–3 п.п.», — отметили в ЦБ.

Новые значения МПЛ будут действовать с июля по сентябрь. Решение по IV кварталу ЦБ примет в августе.

