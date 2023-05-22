В Кремле прокомментировали попытку прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов.

Об этом сообщает ТАСС.

Как проинформировал журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент ведется работа по выдавливанию диверсантов с российской территории.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что такие действия совершаются Киевом с целью отвлечения от бахмутского направления.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы со стороны Украины. «На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал глава региона в своем Telegram-канале.