В Лондоне раскрыли опасения по поводу «катастрофического сценария» с российскими подлодками

Подводные лодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к «критическому сценарию».

Об этом говорится в материале издания Daily Mail.

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — отмечается в статье. Ее автор указывает на то, что удар России по кабелям может привести к «катастрофическим последствиям»: под угрозу будут поставлены здравоохранение, экономика, интернет и мобильная связь; все это может привести к массовым беспорядкам.

Издание напоминает, что глава Минобороны страны Бен Уоллес предупреждал о российской военно-морской программе по «нападению на подводные энергетические и коммуникационные линии». По утверждению Уоллеса, такие операции могут проводить как водолазы, так и небольшие подлодки на дистанционном управлении.