В МИД РФ прокомментировали заявление Вашингтона о возможных ударах Украины по Крыму

Заявления властей США о допустимости ударов Украины по Крыму являются безответственными.

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На это указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Крым — неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением, — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — цитирует дипломата агентство.

Рябков заверил, что Россия найдет способы, как не допустить реализации подобных угроз.

Накануне, 21 мая, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не возражает против возможных ударов ВСУ по Крыму, поскольку не считает его российской территорией. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — заявил он.

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что США, допуская такие высказывания высокопоставленных лиц, по факту одобряют сценарий ядерной эскалации. «По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления», — сказал Мурадов.

Он пояснил, что в Севастополе расположен Черноморский флот, при котором находится жизненно важная для РФ флотская авиация. «Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва. Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений. А это, главным образом, аэродромы Польши и, возможно, Румынии», — предупредил вице-премьер правительства Крыма, добавив, что судьба этих двух восточноевропейских стран вряд ли интересует Вашингтон.

Полуостров вошел в состав России после референдума в 2014 году, результаты которого не признают Киев и западные страны. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос территориальной принадлежности региона окончательно закрыт.