В России создали 3D-принтер для изготовления крупногабаритных высокопрочных изделий

Специалисты «Росатома» и Санкт-Петербургского морского технического университета создали самый большой российский 3D-принтер, работающий по технологии прямого лазерного выращивания (ПЛВ/DMD). Установка оснащена двумя промышленными шестиосевыми роботами и позиционером грузоподъемностью до 8 тонн, сообщила пресс-служба «Росатома».

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«Установка предназначена для изготовления изделий с максимальным диаметром 2,2 м и высотой 1 м с заданными прочностными характеристиками при высокой производительности и отсутствии дефектов в виде крупных пор, трещин и посторонних включений. Технология основывается на послойном формировании заготовки детали путем постепенного наращивания объема металла при плавлении лазерным излучением порошкового материала, подаваемого инертным газом», — пояснили в компании «Русатом – Аддитивные технологии» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Новый 3D-принтер работает с порошковыми материалами из никелевых сплавов, нержавеющих и жаропрочных сталей со скоростью до 2,4 кг/ч. Еще одним преимуществом установки является возможность изготовления биметаллических и композитных изделий из нескольких марок порошкового материала с различными физико-химическими свойствами. Впервые таким образом был изготовлен фрагмент выгородки внутрикорпусного устройства водо-водяного энергетического реактора оптимизированной конструкции высотой в один метр с применением двух непрерывно работающих технологических инструментов.

Установка, которую впервые презентовали в рамках выставки «Металлообработка-2023» в Москве, может применяться в атомной, авиационной, судостроительной и космической промышленности. Она позволит снизить себестоимость изготовления крупногабаритных изделий и уменьшить срок их производства.