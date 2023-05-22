Венгрия выступила против нового пакета санкций Евросоюза против РФ

Будапешт не согласен с рядом основных положений 11-го пакета санкций против России, разработанного Еврокомиссией.

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Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам министра, Евросоюз к настоящему моменту должен был извлечь уроки из последствий вводимых им же мер. «Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», — сказал глава венгерского МИД в ходе беседы с журналистами во время перерыва совещания.

Сийярто уточнил, что Венгрия не согласна с дополнительными ограничениями для европейских компаний в области торговли товарами из РФ, а также с санкциями в отношении китайских компаний, которые подозревают в сотрудничестве с Россией.