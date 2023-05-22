Владимир Ефимов: в 2023 году в Москве утвердили более 90 проектов межевания жилых кварталов

За первые четыре месяца 2023 года власти Москвы разработали и утвердили 92 проекта межевания жилых кварталов под 89 многоэтажными домами. Общая площадь этих территорий составила 400 га; теперь собственники смогут оформить на землю право долевого владения, сообщил 20 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе — апреле 2023 года город определил границы земельных участков для 89 многоквартирных домов. Они входят в 92 проекта межевания территорий общей площадью 400 га», — сказал Владимир Ефимов. После постановки этих территорий на кадастровый учет собственники квартир и коммерческих помещений в этих домах смогут зарегистрировать общую долевую собственность на землю. Это, в свою очередь, позволит им распоряжаться участками: например, разместить рядом с домом парковку, спортивную или детскую площадку, или место для выгула собак, сказал вице-мэр

Напомним, что раньше участки под многоэтажками ставили на кадастровый учет по заявлению жильцов и за их счет. Но с 2019 года правительство столицы финансирует эти работы из бюджета города. Всего по настоящее время они разработали 1,1 тыс. проектов межевания общей площадью более 8,5 тыс. га, на которой расположено 3,6 тыс. многоэтажных домов. «Таким образом, практически вся территория многоквартирной застройки в столице уже отмежевана», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Все три этапа оформления земли под многоэтажками в собственность — межевание, постановка на кадастровый учат и регистрация прав общей долевой собственности — бесплатны для москвичей. Например, если есть утвержденный проект межевания территории, подать заявление о проведении кадастровых работ за счет бюджета может любой собственник недвижимости, обратившись в департамент городского имущества. По завершении этого право собственности на долю земли у него появляется автоматически. А за регистрацией права в Едином государственном реестре недвижимости нужно обратиться в управление Росреестра по Москве.