Власти Мексики утвердили годовой бюджет проекта Fieldwood Energy с участием «ЛУКойла»

Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) утвердила рабочую программу и годовой бюджет проекта Fieldwood Energy в отношении контракта по двум месторождениям на мелководном шельфе Мексиканского залива.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мексиканскую ассоциацию нефтегазовых компаний (AMEXHI).

Бюджет проекта составит $539 млн. Контрактный блок включает два участка общей площадью 58 кв. км на шельфе Мексиканского залива, где находятся месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн баррелей нефтяного эквивалента, более 80% из которых — нефть.

Добыча по проекту стартовала в IV квартале 2021 года. Среднесуточный уровень производства нефти на сегодня составляет около 100 тысяч баррелей, газа — 197 млн куб. футов. Достижение максимальной суточной добычи в объеме свыше 115 тыс. баррелей нефтяного эквивалента ожидается уже в текущем году.

«ЛУКойлу» принадлежит 50% в проекте после закрытия компанией в феврале 2022 года сделки по приобретению холдинга, владеющего компанией-оператором — Fieldwood Mexico B.V. — за $700 млн. Партнером «ЛУКойла» выступает нефтегазовая компания PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL) с долей участия в 50%.

Соглашение о разделе продукции по проекту, подписанное в 2016 году, рассчитано на 25 лет и предполагает возможность его продления на срок до 10 лет.