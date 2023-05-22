Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставит к МКС туристов

Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы компании Axiom.

Как сообщила компания SpaceX, запуск произведен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 00:37 по московскому времени, стыковка с МКС намечена на 16:24 мск. Командиром корабля назначена бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон; также на борту находятся пилот — бизнесмен Джон Шоффнер — и члены экипажа — астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Они проведут на станции восемь дней, на протяжении которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.

Это уже второй коммерческий полет на Международную космическую станцию в рамках программы Axiom; первый состоялся в апреле прошлого года, а третий запланирован на конец 2023-го и рассчитан на две недели. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению со SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.